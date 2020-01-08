{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1
Описание
© EPA-EFE/STR

ТАСС, 9 января. Мадридский "Реал" со счетом 3:1 победил "Валенсию" в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Счет прямым ударом с углового на 15-й минуте открыл полузащитник "Реала" Тони Кроос. Также у мадридского клуба отличились Иско (39-я минута) и Лука Модрич (65). В составе "Валенсии" с пенальти мяч забил Даниэль Парехо (90). Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле на 70-й минуте, заменив Кевина Гамейро, и не отметился результативными действиями.

Для Модрича этот гол стал пятым в сезоне, что является его лучшим достижением за восемь лет в мадридском клубе.

"Реал" прервал семиматчевую беспроигрышную серию "Валенсии" (4 победы, 3 ничьи) во всех турнирах. Столичная команда не проигрывает 15 матчей кряду (10 побед, 5 ничьих).

Второй полуфинал между "Барселоной" и мадридским "Атлетико" пройдет в четверг.

Суперкубок Испании впервые проходит в формате "Финала четырех". "Барселона" и "Валенсия" вошли в число участников на правах финалистов Кубка Испании сезона-2018/19, "Барселона" также стала победителем чемпионата страны прошлого сезона. "Атлетико" и "Реал" попали как команды, занявшие второе и третье места соответственно в национальном первенстве. Финал турнира состоится 12 января.

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Стартует чемпионат Европы по гандболу среди мужчин
Турнир пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС