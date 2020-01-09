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ММА

Организация Bellator пока не обсуждала с Федором Емельяненко его следующий бой

Согласно контракту с Bellator, Емельяненко должен провести еще два боя
Федор Емельяненко AP/Gregory Payan
Описание
Федор Емельяненко
© AP/Gregory Payan

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Организация Bellator пока не обсуждала с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко детали его следующего поединка. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Согласно контракту с Bellator, Емельяненко должен провести еще два боя.

"Мы пока не обсуждали следующий бой Федора. Сейчас ему необходимо время на восстановление", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко 29 декабря 2019 года нокаутировал американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету 43-летнего бойца 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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