Теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира в Китае

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Ван Цян в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне. Призовой фонд турнира составляет $650 тыс.

Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился победой россиянки, которая посеяна на турнире под пятым номером, со счетом 3:6, 6:4, 6:3, китаянка была посеяна на турнире под четвертым номером. 25-летняя Александрова занимает 34-е место в рейтинге WTA, 27-летняя Ван Цян - 28-е. В полуфинале, который пройдет в пятницу, российская теннисистка сыграет шестой сеяной турнира испанкой Гарбинье Мугурусой.

Александрова является победительницей семи турниров Международной федерации тенниса (ITF). Лучшим результатом спортсменки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

Турнир в Китае завершится 11 января.