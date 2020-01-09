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WTA

Теннисистка Александрова вышла в полуфинал турнира в Китае

В матче 1/4 финала россиянка победила китаянку Ван Цян
Екатерина Александрова AP Photo/Lee Jin-man, архив
Описание
Екатерина Александрова
© AP Photo/Lee Jin-man, архив

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла китаянку Ван Цян в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне. Призовой фонд турнира составляет $650 тыс.

Матч продолжался 2 часа 11 минут и завершился победой россиянки, которая посеяна на турнире под пятым номером, со счетом 3:6, 6:4, 6:3, китаянка была посеяна на турнире под четвертым номером. 25-летняя Александрова занимает 34-е место в рейтинге WTA, 27-летняя Ван Цян - 28-е. В полуфинале, который пройдет в пятницу, российская теннисистка сыграет шестой сеяной турнира испанкой Гарбинье Мугурусой.

Александрова является победительницей семи турниров Международной федерации тенниса (ITF). Лучшим результатом спортсменки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции в 2019 году.

Турнир в Китае завершится 11 января.

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