Комиссия спортсменов ВФЛА выразила несогласие с датой выборов руководства организации

ТАСС, 9 января. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выразила несогласие с решением президиума организации провести выборы нового руководства ВФЛА 28 февраля. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии спортсменов ВФЛА, опубликованном в Instagram.

"Выразить несогласие с решением президиума и конференции ВФЛА о дате выборов нового руководства ВФЛА. Рекомендовать провести выборы не позднее 12 февраля (60 дней с момента проведения отчетной конференции ВФЛА)", - говорится в протоколе.

На заседании также было принято решение вынести на ближайшую конференцию ВФЛА вопрос об изменении положения о комиссии спортсменов ВФЛА и введении ее председателя (Родиона Гатауллина - прим. ТАСС) в состав президиума с правом голоса. Помимо этого, комиссия спортсменов повторно направит руководству ВФЛА вопросы из открытого письма, которое было опубликовано 29 декабря прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой и бегуном Сергеем Шубенковым, с просьбой публично ответить на них.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.