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Летние олимпийские виды спорта
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Комиссия спортсменов ВФЛА выразила несогласие с датой выборов руководства организации

Заседание комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики прошло в четверг
Сергей Шубенков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Сергей Шубенков
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 9 января. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выразила несогласие с решением президиума организации провести выборы нового руководства ВФЛА 28 февраля. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии спортсменов ВФЛА, опубликованном в Instagram.

Заседание комиссии спортсменов ВФЛА прошло в четверг.

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Сегодня состоялось первое в 2020 году заседание комиссии спортсменов. Его итоги ⬇️ и в карусели ⬆️ Выразить несогласие с решением Президиума ВФЛА и Конференции о дате выборов (28.02.2020) нового руководства ВФЛА. Рекомендовать перенести дату выборов не позднее 12.02.2020 (60 дней с момента проведения отчетной Конференции ВФЛА) Рекомендовать Президиуму ВФЛА расширить комиссию спортсменов ВФЛА до 9 (девяти) человек, включив в нее Гатауллина Р.А., Ядгарова И.Т., Ахмадеева Р.Р., Шкуренева И.Ю. Рекомендовать Президиуму ВФЛА утвердить председателем комиссии спортсменов ВФЛА Гатауллина Р.А. Рекомендовать Президиуму ВФЛА вынести на ближайшую Конференцию вопрос об изменении Положения о комиссии спортсменов ВФЛА и введении председателя комиссии спортсменов ВФЛА в состав Президиума ВФЛА с правом голоса (со всеми необходимыми изменениями в Устав ВФЛА) Отказаться от предложения руководства ВФЛА от 08.01.2020 о посещении членами комиссии спортсменов ВФЛА Президиума ВФЛА (10.01.2020). Общение с руководством ВФЛА от имени комиссии спортсменов ВФЛА будет возложено на председателя комиссии спортсменов ВФЛА (предложенного Президиуму ВФЛА членами комиссии спортсменов ВФЛА в пункте 3) после его утверждения и включения в состав Президиума ВФЛА с правом голоса Повторно направить руководству ВФЛА вопросы из Открытого письма от 29.12.2019 (в приложении к Протоколу № 1) с просьбой публично ответить на них. Это не противоречит принципам деятельности ВФЛА, изложенным в п.1.2. Устава ВФЛА (в частности, принципу гласности), а также п.3.1.22 Устава (о свободе распространения информации о деятельности ВФЛА) #легкаяатлетика #trackandfield #россия #russia

Публикация от Rus T&F Athletes Commission (@rusathletes)

"Выразить несогласие с решением президиума и конференции ВФЛА о дате выборов нового руководства ВФЛА. Рекомендовать провести выборы не позднее 12 февраля (60 дней с момента проведения отчетной конференции ВФЛА)", - говорится в протоколе.

На заседании также было принято решение вынести на ближайшую конференцию ВФЛА вопрос об изменении положения о комиссии спортсменов ВФЛА и введении ее председателя (Родиона Гатауллина - прим. ТАСС) в состав президиума с правом голоса. Помимо этого, комиссия спортсменов повторно направит руководству ВФЛА вопросы из открытого письма, которое было опубликовано 29 декабря прыгуньей в высоту Марией Ласицкене, прыгуньей с шестом Анжеликой Сидоровой и бегуном Сергеем Шубенковым, с просьбой публично ответить на них.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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