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Летние олимпийские виды спорта

Бах заявил, что пока не видит причин для исключения тяжелой атлетики из программы ОИ

В связи с большим числом допинговых нарушений тяжелая атлетика рисковала лишиться места в олимпийской программе
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пока не видит причин для исключения тяжелой атлетики из программы Игр 2024 года в Париже. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

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5 января на немецком телеканале ARD вышел фильм журналиста Хайо Зеппельта, где он обвинил главу Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В фильме также сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платили допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов.

"Что касается тяжелой атлетики, то этот вопрос нужно рассматривать с двух позиций. В первую очередь необходимо отметить, что мы сняли дисквалификацию с тяжелой атлетики, но, принимая это решение, мы заявили о том, что продолжим мониторить ситуацию. При этом снятие санкций произошло после реформ организации, которые полностью удовлетворили Всемирное антидопинговое агентство (WADA)", - сказал Бах, говоря о сохранении тяжелой атлетики в программе Олимпиады в Париже.

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"Перед тем, как пойти на этот шаг, мы консультировались с WADA. Для исправления ситуации было сделано многое, в том числе в вопросах антидопингового тестирования", - подчеркнул он.

В связи с большим числом допинговых нарушений тяжелая атлетика рисковала лишиться места в олимпийской программе, но в марте 2018 года, после реформ организации, WADA подтвердило соответствие IWF кодексу организации.

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Летние олимпийские виды спорта
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