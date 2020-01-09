Бах заявил, что пока не видит причин для исключения тяжелой атлетики из программы ОИ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 9 января. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пока не видит причин для исключения тяжелой атлетики из программы Игр 2024 года в Париже. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

5 января на немецком телеканале ARD вышел фильм журналиста Хайо Зеппельта, где он обвинил главу Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В фильме также сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платили допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов.

"Что касается тяжелой атлетики, то этот вопрос нужно рассматривать с двух позиций. В первую очередь необходимо отметить, что мы сняли дисквалификацию с тяжелой атлетики, но, принимая это решение, мы заявили о том, что продолжим мониторить ситуацию. При этом снятие санкций произошло после реформ организации, которые полностью удовлетворили Всемирное антидопинговое агентство (WADA)", - сказал Бах, говоря о сохранении тяжелой атлетики в программе Олимпиады в Париже.