Конькобежная классика в Нидерландах. Российские спортсмены поборются за медали ЧЕ

Рассказываем, в какой форме россияне подходят к первому крупному старту нового года, на какие результаты стоит рассчитывать и насколько удачным для нас является голландский лед

Чемпионат Европы 2020 года, как и все выпадающие на четные годы европейские первенства, пройдет в "олимпийском формате" — выявит победителей на отдельных дистанциях, а также в масс-старте, командном спринте и командной гонке. На предыдущем первенстве по отдельным дисциплинам российская команда заняла второе место в медальном зачете, завоевав пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды. Причем по общему количеству наград россияне опередили всех (14 медалей против 13 у голландской сборной). Турнир прошел в 2018 году в Коломне. Два года назад мужская сборная в составе Павла Кулижникова, Руслана Мурашова и Дениса Юскова выиграла командный спринт, лучшим на дистанции 1000 м стал Кулижников, а забег на 1500 м выиграл Юсков. Женщины также победили в командном спринте (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина), еще одна золотая медаль у Шиховой на дистанции 1000 м.

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В этом году в составе сборной как прошлые триумфаторы, так и новые имена — оптимальный и максимально сильный состав, который результатами на этапах Кубка мира уже доказал свою боеспособность. Российскую команду на турнире представят Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Арефьев, Денис Юсков, Сергей Трофимов, Даниил Беляев, Данила Семериков, Александр Румянцев, Руслан Захаров, Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Елена Сохрякова. "Надеемся, что все наши спортсмены подойдут к соревнованиям в полной боевой готовности. Ждем противостояния со сборной Нидерландов, и в принципе мы должны на равных с ними бороться. Это такой основной лейтмотив этого чемпионата Европы — противостояние между российскими и голландскими конькобежцами. Это, конечно, очень высокий уровень, планка достаточно высокая, мы можем ожидать достаточно интересной борьбы", — поделилась с ТАСС своим мнением исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева. После четырех этапов Кубка мира россияне лидируют в четырех зачетах — Муштаков и Фаткулина занимают первые места по результатам забегов на 500 м, Семериков первый в зачете дистанций на 5000 и 10 000 м, мужская сборная России лидирует в рейтинге командных гонок. Трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях и мировой рекордсмен на 500 м Кулижников из-за травмы пропустил первые этапы Кубка мира, выступив только на турнире в японском Нагано. Но на своем первом старте в сезоне он победил на 1000 м и в командном спринте, а также завоевал серебро и бронзу на 500 м. Особенный каток Домашней ареной чемпионата Европы 2020 года станет один из известнейших катков мира — "Тиалф". Открытый еще в 1967 году, каток хорошо знаком любителям конькобежного спорта и самим спортсменам. Только за последние 30 лет чемпионат Европы проходит на "Тиалфе" уже в 14-й раз. Для россиян голландский лед является довольно удачным, четыре действующих рекорда катка принадлежат именно нашим конькобежцам. В феврале прошлого года Кулижников повторил рекорд "Тиалфа" на дистанции 500 м (34,31 секунды), с 2015 года держится рекорд Юскова на дистанции 1500 м (1 минута 43,36 секунды), а с ноября 2018 года никто не может превзойти достижение Семерикова на 5000 м (6 минут 8,96 секунды). Женская сборная России в составе Елизаветы Казелиной, Ангелины Голиковой и Ольги Фаткулиной с 2017 года является обладателем рекорда катка в командном спринте (1 минута 26,62 секунды).

Описание Ледовая арена "Тиалф" © AP Photo/Peter Dejong

"Голландцам стены будут помогать так же, как нам они помогали в Коломне в 2018 году. Но Херенвен оказывает положительное влияние на любого конькобежца, независимо от того, какую страну он в этот момент представляет, — считает Барышева. — Да, чуть больше трибуны гудят в поддержку голландцев. Но зрители, которые собираются на трибунах "Тиалфа", — это настоящие профессионалы, которые хорошо разбираются в конькобежном спорте и готовы поддерживать любого спортсмена. Они столь же хорошо знают и наших спортсменов, как и своих любимцев, в Херенвене все очень комфортно себя чувствуют". "На "Тиалфе", думаю, будет полный аншлаг, можно его смело ожидать. Хотя это довольно недешевое удовольствие по меркам Европы, чтобы посмотреть на такое длительное соревнование, которое идет три дня, и каждый день достаточно интересен. Но если говорить о популярности конькобежного спорта в Нидерландах, то можно ограничиться лишь одним фактом: коньки на равных соперничают с футболом. Любые соревнования в Херенвене — это большой праздник конькобежного спорта", — рассказала ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России. Российская делегация прибыла в Нидерланды несколько дней назад, обошлось без особых приключений. "Команда у нас прилетела в два захода — 3 и 4 января. Практически все прошло гладко, небольшая травма есть у Саши Румянцева, но должны справиться, и, думаю, к началу соревнований все уже обойдется. Так что в целом все идет по плану, — рассказала Барышева. — Наташа Воронина выздоровела, восстановилась и готовится к старту, так что ожидаем увидеть нашего лидера на льду". Задачи для новичка Впервые на взрослом чемпионате Европы выступит 19-летний Артем Арефьев. В прошлом году он завоевал бронзу на дистанции 500 м на юниорском чемпионате мира и выиграл бронзу в командном спринте. В ноябре он впервые вышел на старт этапа взрослого Кубка мира.

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