{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Атлетико" встретится с "Реалом" в финале Суперкубка Испании по футболу

В полуфинальном матче подопечные Диего Симеоне обыграли "Барселону" со счетом 3:2
Анхель Корреа и Коке EPA-EFE/STR
Описание
Анхель Корреа и Коке
© EPA-EFE/STR

ТАСС, 10 января. "Барселона" уступила мадридскому "Атлетико" со счетом 2:3 в полуфинале Суперкубка Испании по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии.

В составе "Барселоны" отличились Лионель Месси (51-я минута) и Антуан Гризманн (62), у "Атлетико" мячи забили Коке (46), который вышел на замену в перерыве матча и на 72-й минуте был заменен из-за повреждения, Альваро Мората (82, с пенальти) и Анхель Корреа (86). В середине второго тайма при счете 2:1 в пользу "Барселоны" главный арбитр встречи отменил гол защитника каталонцев Жерара Пике после просмотра видеоповтора по причине офсайда.

Команды провели 11-й матч в рамках Суперкубка, пять раз побеждал каталонский клуб, три - мадридский, еще три встречи завершились вничью.

"Атлетико" в финале сыграет с мадридским "Реалом", который в среду в другом полуфинале переиграл "Валенсию" со счетом 3:1. Команды встречались в официальных матчах 222 раза, на счету "Реала" 110 побед, у "Атлетико" - 56, еще 56 раз команды сыграли вничью.

Суперкубок Испании впервые проходит в формате "Финала четырех". "Барселона" и "Валенсия" вошли в число участников на правах финалистов Кубка Испании сезона-2018/19, "Барселона" также стала победителем чемпионата страны прошлого сезона. "Атлетико" и "Реал" попали как команды, занявшие второе и третье места соответственно в национальном первенстве. Финал турнира состоится 12 января.

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стартует в Нидерландах
Соревнования завершатся 12 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС