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НХЛ

Билялов рассмотрит предложения от клубов НХЛ в конце сезона

Ранее сообщалось об интересе к вратарю со стороны "Торонто" и других клубов Национальной хоккейной лиги
Тимур Билялов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Тимур Билялов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов рассмотрит предложения от клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по окончании сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в агентстве, клиентом которого является 24-летний хоккеист.

Ранее телеканал Sportsnet сообщал об интересе к Билялову со стороны "Торонто" и других клубов НХЛ. Позднее в агентстве сообщили ТАСС о том, что он ведет переговоры о продлении контракта с "Ак Барсом" на два года. Действующее соглашение игрока с казанским клубом истекает в апреле 2020 года.

"Билялов контракт не продлил. Есть интерес со сторон клубов НХЛ, мы посмотрим. Будем думать о будущем в конце сезона", - сказал собеседник агентства.

В нынешнем сезоне КХЛ Билялов установил рекорд чемпионатов России по продолжительности "сухой" серии - 316 минут 9 секунд. В регулярном чемпионате Билялов провел 21 игру, в среднем за матч он пропускает 1,16 шайбы и отражает 95,3% бросков по своим воротам. Восемь раз Билялов оставлял свои ворота в неприкосновенности и является лидером текущего сезона КХЛ по этому показателю.

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