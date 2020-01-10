Отбывшая дисквалификацию за допинг легкоатлетка Савинова не намерена возвращаться в спорт

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская бегунья Мария Савинова (Фарносова), лишенная золота Олимпиады-2012 за нарушение антидопинговых правил, не намерена возобновлять спортивную карьеру. Об этом Савинова сообщила ТАСС.

В феврале 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Савинову виновной в применении запрещенных веществ на основании данных ее биологического паспорта и лишил россиянку золотых медалей Олимпиады-2012, чемпионата мира - 2011 и чемпионата Европы - 2010. Спортсменка подала апелляцию, которая в августе 2018 года была отклонена. Савинова была дисквалифицирована на четыре года, все результаты бегуньи с 26 июля 2010 года по 26 августа 2013 года были аннулированы. Дисквалификация россиянки завершилась в сентябре 2019 года.

"Я не буду возобновлять свою спортивную карьеру по причине того, что не смогу заработать ту сумму, которую потребовалось бы вернуть в случае моего возвращения, - заметила 34-летняя Савинова. - Эта сумма достаточно крупная, и вряд я бы смогла ее заработать, вернувшись на дорожку. Тем более в отсутствие международных стартов. Поэтому, к огромному сожалению, мое возвращение невозможно".

"Я зондировала возможность своего возвращения в Athletics Integrity Unit (независимый легкоатлетический дисциплинарный орган - прим. ТАСС), где мне сказали, какую сумму я должна выплатить. Услышав эту цифру, я поняла, что дальше смысла двигаться нет", - сказала собеседница ТАСС.

Возврат призовых, полученных на международных соревнованиях, результаты на которых были аннулированы, является обязательным условием для возобновления карьеры отбывших дисквалификацию легкоатлетов.

Золотую медаль Игр-2012 в беге на 800 м получила представительница ЮАР Кастер Семеня. Россиянка Екатерина Поистогова, финишировавшая в Лондоне третьей, получила серебро, кенийская спортсменка Памела Джелимо - бронзу.