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Летние олимпийские виды спорта

Президиум ВФЛА разрешил комиссии спортсменов заседать в удаленном режиме

Помимо прочего, это сделано с целью возможности принятия комиссией оперативных решений

ТАСС, 10 января. Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) внес изменение в положение комиссии спортсменов организации, согласно которому заседания могут проводиться в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Комиссия спортсменов в четверг приняла решение отказаться от предложения посетить президиум ВФЛА.

Отмечается, что такое изменение внесено с учетом разнородности мест проживания и тренировок действующих спортсменов, которые являются членами комиссии. Также это сделано с целью возможности принятия комиссией оперативных решений.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Выборы главы организации должны пройти 28 февраля, комиссия спортсменов на заседании в четверг выразила несогласие с этой датой.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.

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Летние олимпийские виды спорта
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