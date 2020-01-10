Российские конькобежцы заняли первое место в командном спринте на ЧЕ в Нидерландах

ТАСС, 10 января. Мужская сборная России в составе Павла Кулижникова, Руслана Мурашова и Виктора Муштакова завоевала золотые медали в командном спринте на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

Россияне преодолели дистанцию за 1 минуту 18,92 секунды. Второе место заняла команда Норвегии (отставание 1,25 секунды), третьими стали швейцарцы (+2,51).

По итогам первого дня соревнований россияне завоевали пять наград: две золотые, две серебряные и одну бронзовую. Помимо мужской сборной, победу в командном спринте одержала женская команда России в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и Дарьи Качановой, серебряные награды на дистанции 1500 м завоевали Денис Юсков и Евгения Лаленкова, третье место на той же дистанции заняла Екатерина Шихова.

Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.