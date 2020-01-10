Фетисов планирует организовать в апреле и мае хоккейные матчи на Северном и Южном полюсах

Встреча, которая пройдет в нью-йоркском комплексе Madison Square Garden ("Мэдисон-сквер-гарден") в субботу, как и другие мероприятия в рамках программы "Последняя игра", призвана привлечь внимание мировой общественности, политиков, спортсменов и болельщиков во всем мире к вопросу изменения климата на планете.

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, который также является послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, в апреле и мае намерен провести в рамках программы The Last Game ("Последняя игра") благотворительные хоккейные матчи на Северном и Южном плюсах. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС перед матчем команд Гарвардского и Йельского университетов.

"В Гималаях будем играть через пять дней, потом на Южном и Северном полюсах, в Монако, - сообщил Фетисов. - Еще играем в Японии, Гонконге - в тех местах, где проблема с климатом будет ощущаться особо".

По его словам, матч на Северном полюсе предполагается провести 20 апреля, а на Южном - через две-три недели. "Играть будет сборная мира, - подчеркнул он. - Это не только хоккеисты, но представители других видов спорта, политики, бизнесмены, это люди, которые считают, что климат является сейчас главным вызовом для всех для нас, живущих на планете". "Проблема климата требует серьезнейших решений", - подчеркнул он.

Мероприятия в рамках программы "Последняя игра" ранее прошли в Финляндии, Кении, ОАЭ, Израиле, Нью-Йорке в рамках Саммита ООН по проблемам климатических изменений, Сингапуре и на Красной площади в Москве.