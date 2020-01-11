Форвард "Питтсбурга" Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 11 января. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ночь на субботу "Питтсбург" на выезде в овертайме обыграл "Колорадо" со счетом 4:3. Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 42 (13 шайб + 29 передач) очка в 31 матче.