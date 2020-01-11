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НХЛ

Форвард "Питтсбурга" Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

Первой звездой стал вратарь "Каролины" Петр Мразек
Евгений Малкин AP Photo/Paul Sancya
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 11 января. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ночь на субботу "Питтсбург" на выезде в овертайме обыграл "Колорадо" со счетом 4:3. Малкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 42 (13 шайб + 29 передач) очка в 31 матче.

Первой звездой дня стал вратарь "Каролины" Петр Мразек, который в матче с "Аризоной" (3:0) отразил 32 броска по своим воротам. Третьей звездой признан форвард "Детройта" Дилан Ларкин, в игре с "Оттавой" (3:2 Б) забросивший шайбу и отметившийся победным буллитом в послематчевой серии.

Теги
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