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Бокс

Чемпион мира по боксу Бивол проведет бой в марте-апреле в США

Свой последний поединок россиянин провел в октябре 2019 года, победив доминиканца Ленина Кастильо
Дмитрий Бивол Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дмитрий Бивол
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет следующий бой в марте или апреле в США. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

В последнем бою, который прошел в октябре 2019 года, Бивол защитил титул чемпиона мира, победив доминиканца Ленина Кастильо по очкам единогласным решением судей.

"Планируем бой на март-апрель в США", - сказал Корнилов.

В активе 29-летнего Бивола 17 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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