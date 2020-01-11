Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 29 февраля в США

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев впервые в карьере проведет поединок в супертяжелом весе 29 февраля в США. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Бой запланирован на 29 февраля, соперник есть. Ждем подписание контракта", - сказал собеседник агентства.

Гассиев выступит в андеркарде боя между бывшими чемпионами мира Джесси Варгасом и Майки Гарсией во Фриско (штат Техас). Россиянин не проводил боев с июля 2018 года, когда проиграл единогласным решением судей финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинцу Александру Усику. После этого Гассиев принял решение перейти в супертяжелый вес, вернуться на ринг раньше россиянину мешали травмы.

В активе бывшего чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.