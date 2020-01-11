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Матч звезд КХЛ

Четверо игроков клубов МХЛ получили приглашение на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ

В матче за Кубок вызова МХЛ сборная Востока обыграла команду Запада со счетом 5:3

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Четверо игроков клубов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) получили вызов на ФОНБЕТ Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра пройдет 19 января на "ВТБ-Арене".

В матче за Кубок вызова МХЛ сборная Востока в субботу обыграла команду Запада со счетом 5:3. По его итогам на Матч звезд КХЛ приглашены Егор Анисимов ("Динамо", Санкт-Петербург), Никита Гончаров ("Русские Витязи"), Герман Шапорев ("Алтай", Казахстан) и Егор Чинахов ("Омские Ястребы").

Помимо участия в Матче звезд КХЛ, хоккеисты выступят и в мастер-шоу, которое пройдет в рамках Недели звезд хоккея 18 января. Распределение лучших игроков Кубка вызова по командам дивизионов КХЛ пройдет с помощью жеребьевки.

"Очень волнительно. Все-таки там будут выходить мастера высокого уровня, а не такие, как мы, молодые. Хотел бы вместе с Шипачевым играть. Он хорошо отдает, позабиваю чуть-чуть", - сказал Чинахов журналистам.

Гончаров назвал участие в Матче звезд КХЛ большой честью. "Круто сыграть с такими мастерами, как (Кирилл) Капризов, (Сергей) Мозякин. В любом случае, это положительные эмоции, что уже хорошо", - отметил хоккеист.

"Эмоции только положительные. Но будет волнительно сидеть в раздевалке с такими мастерами", - подчеркнул Шапорев.

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