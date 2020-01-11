Впервые за семь лет. Сборная Востока победила команду Запада в Кубке вызова МХЛ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сборная Востока выиграла у команды Запада в матче на Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) со счетом 5:3. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 4523 зрителей.

Начало встречи на арене предваряло красочное шоу, в световых инсталляциях можно было распознать главные достопримечательности городов, принимавших матч раньше. Перед стартовым вбрасыванием был презентован Кубок вызова, который получает победитель игры. Серебряная чаша была изготовлена специально к матчу этого года. Основание и чаша соединяются между собой стилизованными молниями и металлическими клюшками, а борьба двух конференций отражена на нем названиями "Восток" и "Запад", в центре находится шайба с логотипом Кубка вызова.

С приветственным словом выступил вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея, управляющий директор МХЛ Алексей Морозов. Он же произвел символическое вбрасывание.

В отличие от Матча звезд КХЛ, где присутствуют элементы шоу, во встречах между командами Запада и Востока в рамках Кубка вызова МХЛ идет серьезное противостояние. Соперники играют по всем правилам хоккея в формате "пять на пять" и не избегают силовой борьбы. В первых десяти встречах восемь раз победу праздновала команда Запада, которая завоевывала кубок шесть последних сезонов. Хоккеисты Восточной конференции были полны решимости прервать неудачную серию.

"Мы изначально выбрали такую концепцию, что матч будет играться за кубок и для ребят будет престижно победить,. Мы не хотим делать из этого шоу. Ребятам надо расти и проявлять себя - это еще один повод зарекомендовать себя", - отметил Морозов.

В прошлом году зрители в Нижнекамске увидели только две заброшенные шайбы, одну из которых в пустые ворота. На этот раз хоккеисты оправдали ожидания зрителей и уже в первом периоде шесть раз поразили ворота друг друга. Сборная Востока выглядела увереннее и вела со счетом 4:2. Во втором периоде команда Запада сократила отставание до минимума, но в концовке встречи пропустила гол в пустые ворота и проиграла.

Лучшие сыграют в Матче звезд КХЛ

Матч Кубка вызова МХЛ открыл программу ФОНБЕТ Недели звезд хоккея - 2020, включающую в себя также Матч звезд Женской хоккейной лиги (12 января), мастер-шоу и Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые состоятся 18 и 19 января на "ВТБ-Арене". Четыре лучших хоккеиста Кубка вызова МХЛ получили возможность принять участие в мастер-шоу и Матче звезд КХЛ. "Это стимул для ребят. Таким образом мы показываем публике новых звезд", - подчеркнул Морозов.

По итогам Кубка вызова на Матч звезд КХЛ были приглашены Егор Анисимов, Никита Гончаров, Герман Шапорев и Егор Чинахов. Распределение их по командам дивизионов КХЛ пройдет с помощью жеребьевки.

"Хотел бы вместе с Шипачевым играть. Он хорошо отдает, позабиваю чуть-чуть", - сказал Чинахов. "Круто сыграть с такими мастерами, как (Кирилл) Капризов, (Сергей) Мозякин. В любом случае, это положительные эмоции, что уже хорошо", - отметил Гончаров.

"Эмоции только положительные. Но будет волнительно сидеть в раздевалке с такими мастерами", - подчеркнул Шапорев.

Впервые в Кубке вызова МХЛ принял участие китайский хоккеист, представитель местного клуба "ОЭРДЖИ Юниор" Ван Цзин. "Была очень хорошая силовая игра. Очень сильные соперники, каждую минуту было сложно успевать в атаке и в обороне. Это матч высокого уровня и категории", - отметил Цзин, выступавший за команду Запада.

Кубок вызова МХЛ прошел в 11-й раз. Первый матч состоялся в 2010 году в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Победу одержала команда Запада со счетом 6:4. За девять лет Кубок вызова дважды принимали Уфа (2011, 2017) и Нижнекамск (2016, 2019), по разу - Магнитогорск (2012), Екатеринбург (2013), Нижний Новгород (2014), Череповец (2015) и Астана (2018).