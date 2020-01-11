Экипаж Николаева продолжит участие в ралли-рейде "Дакар"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Организаторы ралли-марафона "Дакар" одобрили заявку российской команды "Камаз-мастер" на возвращение экипажа Эдуарда Николаева в гонку. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба команды.

В пятницу экипаж Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа "Дакара". На 33-м километре спецучастка окончательно вышел из строя двигатель грузовика российского экипажа. При этом проблемы с мотором начались еще на пятом этапе. Но во время дня отдыха в субботу механики "Камаз-мастера" смогли справиться с техническими проблемами.

Экипаж Николаева будет выступать в отдельной классификации Dakar Experience, в которой собраны участники, уже не соревнующиеся в общем зачете. Каждый из сошедших экипажей может воспользоваться так называемым "джокером", то есть продолжить свое выступление, но в отдельном от общего зачета рейтинге. Данная возможность предоставляется участнику или команде только один раз за весь "Дакар".

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит по территории Саудовской Аравии. Финиш гонки состоится 17 января.