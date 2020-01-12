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Футбол в Испании

СМИ: бывший капитан "Барселоны" Хави возглавит команду на следующей неделе

На данный момент каталонский клуб возглавляет Эрнесто Вальверде

ТАСС, 12 января. Бывший капитан испанского футбольного клуба "Барселона" Хави будет назначен на пост главного тренера на следующей неделе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на запись журналиста Мохамеда Нахлеха в своем Twitter.

По информации источника, стороны достигли договоренности, о подписании контракта будет объявлено на следующей неделе. На данный момент каталонскую команду возглавляет испанец Эрнесто Вальверде.

В качестве игрока Хави в составе "Барселоны" четырежды становился победителем Лиги чемпионов, восемь раз - чемпионата Испании. Также в его активе три победы в в Кубке Испании и шесть - в суперкубке страны, Хави является двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании полузащитник становился чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012). С мая 2019 года испанец является главным тренером катарского клуба "Аль-Садд".

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 19 матчах, опережая идущий вторым мадридский "Реал" по дополнительным показателям.

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