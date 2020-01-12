{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч за женскую шахматную корону

Филатов: Владивосток готов ко второй части матча за звание чемпионки мира по шахматам

По словам главы Федерации шахмат России, интерес к матчу высокий
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Владивосток полностью готов к проведению второй части матча за звание чемпионки мира по шахматам. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке. В воскресенье проходит шестая партия матча, счет ничейный - 2,5:2,5.

"Владивосток готов, остров Русский ждет шахматисток и зрителей, - сказал Филатов. - Уже завтра шахматистки отправятся во Владивосток. Это крупнейшее спортивное соревнование, которое пройдет в регионе, и интерес к матчу высокий. Всех ждем и надеемся на нашу спортсменку".

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Теги
РоссияФилатов, Андрей ВасильевичПриморский крайМатч за женскую шахматную корону
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Француз допустил два промаха на четырех рубежах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС