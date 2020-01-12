Филатов: Владивосток готов ко второй части матча за звание чемпионки мира по шахматам

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Владивосток полностью готов к проведению второй части матча за звание чемпионки мира по шахматам. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке. В воскресенье проходит шестая партия матча, счет ничейный - 2,5:2,5.

"Владивосток готов, остров Русский ждет шахматисток и зрителей, - сказал Филатов. - Уже завтра шахматистки отправятся во Владивосток. Это крупнейшее спортивное соревнование, которое пройдет в регионе, и интерес к матчу высокий. Всех ждем и надеемся на нашу спортсменку".

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.