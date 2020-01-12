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КХЛ

Сборная Востока выиграла Матч звезд Женской хоккейной лиги

Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве

ТАСС, 12 января. Сборная Восточной конференции одержала победу в Матче звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), выиграв у команды Западной конференции со счетом 4:1. Матч прошел на "ВТБ-Арене" в Москве.

В составе победительниц шайбы забросили Екатерина Добродеева (16-я минута), Валерия Павлова (26), Екатерина Лебедева (50), Льянес Рейчел (53). У сборной Запада отличилась Анна Шохина (53).

В Матче звезд ЖХЛ ежегодно встречаются сборные Восточной и Западной конференций, составленные из лучших игроков. Противостояние женских команд Западной и Восточной конференций проводится в четвертый раз. Общий счет стал равным - 2:2.

Матч звезд ЖХЛ входит в программу ФОНБЕТ Недели звезд хоккея - 2020.

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