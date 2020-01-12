Конькобежка Качанова завоевала серебро на дистанции 1000 м на чемпионате Европы

ТАСС, 12 января. Россиянка Дарья Качанова стала второй на дистанции 1000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).

Качанова уступила Ютте Лердам из Нидерландов 0,22 секунды, бронзовую награду завоевала россиянка Екатерина Шихова (+0,80). Ольга Фаткулина показала шестой результат (+1,52).

Качанова на соревнованиях в Херенвене ранее завоевала золото в командном спринте.

В активе российской команды на чемпионате Европы 15 медалей - четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых. В неофициальном медальном зачете сборная России идет на втором месте после команды Нидерландов.

Чемпионат Европы в Херенвене завершится позднее в воскресенье.