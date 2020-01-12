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Зимние олимпийские виды спорта

Конькобежка Качанова завоевала серебро на дистанции 1000 м на чемпионате Европы

Екатерина Шихова заняла третье место
Дарья Качанова EPA-EFE/IGOR KOVALENKO
Описание
Дарья Качанова
© EPA-EFE/IGOR KOVALENKO

ТАСС, 12 января. Россиянка Дарья Качанова стала второй на дистанции 1000 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды).

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Качанова уступила Ютте Лердам из Нидерландов 0,22 секунды, бронзовую награду завоевала россиянка Екатерина Шихова (+0,80). Ольга Фаткулина показала шестой результат (+1,52).

Качанова на соревнованиях в Херенвене ранее завоевала золото в командном спринте.

В активе российской команды на чемпионате Европы 15 медалей - четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых. В неофициальном медальном зачете сборная России идет на втором месте после команды Нидерландов.

Чемпионат Европы в Херенвене завершится позднее в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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