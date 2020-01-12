"У родной земли Дальневосточной". Матч за шахматную корону переезжает в Россию

ТАСС, 12 января. В Шанхае завершилась первая часть матча за звание чемпионки мира по шахматам. После шести партий счет между обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной равный - 3:3. Вторая часть матча пройдет во Владивостоке на острове Русский.

В воскресенье Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь в шестой партии. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, сделавший перед игрой символический первый ход, отметил высокий уровень партий.

"Мне кажется, что матч с точки зрения шахмат проходит на очень высоком уровне, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Дворкович. - Шанхай - один из ведущих мировых городов, и здесь в Китае интерес достаточно большой, по крайней мере по тому, сколько китайских любителей шахмат смотрят трансляции. Важно, что матч проходит в двух местах и является еще одним символом нашего партнерства с Китаем, а для FIDE важно, что обе огромные страны продолжают поддерживать шахматы".

Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка.

Домашняя площадка преимущество не даст

По мнению 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, Горячкина готова хорошо и на ее стороне теперь психологическое преимущество. "Саша - просто молодчина, она хорошо подготовилась и выдержала удар, когда уступила в четвертой, но тут же отыгралась в пятой партии, - сказал Карпов. - Саша устояла в первой части, и теперь психологическое преимущество на ее стороне".

Вторая часть матча пройдет с 16 по 24 января. Спортсменки проведут еще шесть партий, а в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.