"У родной земли Дальневосточной". Матч за шахматную корону переезжает в Россию

ТАСС, 12 января. В Шанхае завершилась первая часть матча за звание чемпионки мира по шахматам. После шести партий счет между обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной равный - 3:3. Вторая часть матча пройдет во Владивостоке на острове Русский.
В воскресенье Горячкина черными фигурами сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь в шестой партии. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, сделавший перед игрой символический первый ход, отметил высокий уровень партий.
"Мне кажется, что матч с точки зрения шахмат проходит на очень высоком уровне, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Дворкович. - Шанхай - один из ведущих мировых городов, и здесь в Китае интерес достаточно большой, по крайней мере по тому, сколько китайских любителей шахмат смотрят трансляции. Важно, что матч проходит в двух местах и является еще одним символом нашего партнерства с Китаем, а для FIDE важно, что обе огромные страны продолжают поддерживать шахматы".
Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка.
Домашняя площадка преимущество не даст
По мнению 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова, Горячкина готова хорошо и на ее стороне теперь психологическое преимущество. "Саша - просто молодчина, она хорошо подготовилась и выдержала удар, когда уступила в четвертой, но тут же отыгралась в пятой партии, - сказал Карпов. - Саша устояла в первой части, и теперь психологическое преимущество на ее стороне".
Вторая часть матча пройдет с 16 по 24 января. Спортсменки проведут еще шесть партий, а в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.
По словам президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова, Владивосток полностью готов к матчу. "Владивосток готов, остров Русский ждет шахматисток и зрителей, - сказал Филатов. - Уже завтра шахматистки отправятся во Владивосток. Это крупнейшее спортивное соревнование, которое пройдет в регионе, и интерес к матчу высокий. Всех ждем и надеемся на нашу спортсменку".
При этом, по мнению Карпова, домашняя площадка не даст никаких преимуществ Горячкиной. "В шахматах свое поле ничего не решает, хотя, насколько я знаю, параллельно работают всегда люди, - добавил собеседник ТАСС. - У них замечательный шахматный центр, и я думаю, там находится аналитическая группа помимо тех, кто с чемпионкой. Сегодня передача информации на расстояние не представляет проблем, так что не думаю, что свое поле будет иметь значение".
Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.