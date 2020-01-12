СКА в четвертый раз в сезоне победил московское "Динамо" в матче КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 в овертайме победил московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в "Ледовом дворце" в Санкт-Петербурге в присутствии 12254 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Игорь Ожиганов (49-я минута) и Артем Зуб (62). У проигравших отличился Максим Афиногенов (9).

Афиногенов забросил шайбу в возрасте 40 лет и 140 дней и стал самым возрастным автором гола в составе "Динамо". По этому показателю Афиногенов превзошел достижение Алексея Кудашова, который в настоящий момент возглавляет СКА. Кудашов в ноябре 2011 года забросил шайбу в ворота уфимского "Салавата Юлаева" в возрасте 40 лет и 129 дней.

Перед началом матча с "Динамо" СКА провел чествование игроков клуба, ставших серебряными призерами молодежного чемпионата мира нынешнего года, - голкипера Ярослава Аскарова, защитника Данилы Галенюка и нападающих Ивана Морозова, Кирилла Марченко и Василия Подколзина.

СКА одержал четвертую победу подряд в текущем сезоне над "Динамо" и восьмую подряд в личных встречах, в последний раз столичный клуб выигрывал в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата 22 января 2018 года, победив тогда в овертайме со счетом 3:2, встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 47 матчах. "Динамо" идет вторым на Западе, имея в активе 65 очков после 49 встреч, опережая петербургский клуб по дополнительным показателям. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 16 января на выезде встретятся с нижегородским "Торпедо", команда Кудашова двумя днями ранее на домашней площадке примет "Динамо" из Риги.