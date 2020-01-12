Девушки покорили Москву. Сборная Востока победила команду Запада в Матче звезд ЖХЛ

Матч звезд ЖХЛ проводился в четвертый раз и впервые в столице России. В первых трех встречах две победы одержала сборная Западной конференции, одну - команда Востока. Рекорд посещаемости был установлен на первом Матче звезд ЖХЛ в Уфе и составляет 7210 зрителей.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сборная Восточной конференции одержала победу в Матче звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), выиграв у команды Западной конференции со счетом 4:1. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве в присутствии 3547 зрителей.

Москва, как город, в котором в выходные дни есть масса других развлечений, такими показателями похвастаться не смогла. Тем не менее встреча прошла в хорошей атмосфере, а зрители активно поддерживали обе команды. В предматчевом световом шоу болельщики могли увидеть лучшие моменты прошлых матчей звезд. Серебряные призеры чемпионата мира по синхронному катанию коллектив Crystal Ice перед стартовым вбрасыванием исполнил красивую хореографическую программу.

Символическое вбрасывание произвели олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по хоккейным операциям Георгий Кобылянский. "Хотелось бы, чтобы легенды и действующие хоккеисты говорили про женский хоккей, это сыграет хорошую службу для девчонок. У этого вида спорта будет больше перспектив, что повысит интерес у спонсоров, которые будут больше вкладываться. Болельщики любят красивую игру, а у девчонок свой стиль. Элегантность и красота спорта ценятся", - сказала Журова в приветственном слове.

Встреча прошла под диктовку команды из Востока. В этом году сборная Восточной конференции стала сильнее, так как в ее состав вошли хоккеистки нового китайского клуба ЖХЛ "КРС Ванке Рэйз", который занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Среди них была и пятикратная чемпионка мира в составе сборной США Александра Карпентер.

"Была фантастическая игра, я получила большое удовольствие. До начала матча не знала, чего ожидать, но я по-хорошему удивлена. Все было просто замечательно, зрители хорошо нас поддерживали, была отличная атмосфера, мы чувствовали поддержку зрителей, что помогало нам показывать лучшую игру", - подчеркнула Карпентер в беседе с ТАСС.

Хоккеистка в образе Ягра

Команда Восточной конференции в матче одержала уверенную победу со счетом 4:1. Лучшим игроком в составе победителей стала Екатерина Добродеева, которая забросила шайбу и отдала голевую передачу. В составе команды Запада лучшей стала вратарь Валерия Меркушева.

Хоккеистки из сборной Западной конференции отыгрались в конкурсах мастер-шоу, которые проходили в перерыве. Соревнования на точность броска выиграла Фануза Кадирова, а самый эффектный буллит исполнила Полина Болгарева. Она с помощью партнеров по команде похитила вратаря соперника и забросила в ворота огненную шайбу.

Алевтина Штарева, выйдя исполнять буллит, решила поменяться местами с вратарем сборной Востока Кимберли Ньюэлл. Голкипер реализовала свою попытку под аплодисменты и восторг зрителей. Но самым запоминающимся моментом стал буллит в исполнении чешской хоккеистки Алены Миллс.

В первой попытке она выехала на лед на велосипеде, но поразить ворота не смогла. Затем Миллс сняла игровую форму, под которой была форма олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира в составе сборной Чехии Яромира Ягра с его автографом. Также хоккеистка надела парик, чтобы ее прическа копировала прическу легендарного хоккеиста. После реализованного буллита Миллс отпраздновала гол в стиле Ягра.