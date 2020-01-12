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Ралли Дакар

Карякин назвал бестолковым седьмой этап ралли "Дакар"

Российский гонщик завершил этап на 12-м месте и занимает третью строчку в общем зачете
Сергей Карякин Александр Кадников/ТАСС
Описание
Сергей Карякин
© Александр Кадников/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин назвал бестолковым седьмой этап ралли-марафона "Дакар". Об этом он сообщил ТАСС.

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В категории багги победу одержал американец Блэйд Хильдебранд (5:26.35), вторым стал его соотечественник Кейси Карри на Can-Am (+11.15), третьим - поляк Арон Домжала на Can-Am (+13.16), Карякин (Can-Am) закончил этап 12-м (+33.36).

"Проблемы возникли у нас с вариатором, мы не могли развить максимальную скорость, вернее, мы могли ее развить, но у нас выворачивался ремень вариатора, и он взрывался. За 150 км мы взорвали два ремня и у нас больше не было остатка, поэтому нам пришлось ехать весь спецучасток со скоростью 100 километров в час, когда весь спецучасток состоял из прямиков. Не понимаю, зачем нужен такой спецучасток, видимо, чтобы показать красивую цифру в роуд-буке, потому что тут не нужно ни пилотировать, ни стараться, ни ориентироваться - абсолютно бестолковый день, и я не доволен тем, как он прошел, мы потеряли еще больше времени. Потеряли много времени, если посмотреть на итоговую таблицу - все быстро меняется, и говорить о финальном результате еще рано, все спокойно, решим проблемы с вариатором и поедем дальше", - сказал Карякин.

В общем зачете Карякин занимает третье место, проигрывая лидеру американцу Кейси Карии почти 43 минуты.

Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

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