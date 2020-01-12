ПСЖ и "Монако" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата Франции

В составе ПСЖ дубль оформил Неймар (3-я, 42-я минуты), автоголом на 24-й минуте отметился полузащитник "Монако" Фоде Балло-Туре. У "Монако" отличились Желсон Мартинш (7), Виссам Бен Йеддер (13) и Ислам Слимани (70).

ТАСС, 13 января. Футболисты "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:3 сыграли вничью с "Монако" в матче 20-го тура чемпионата Франции.

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

"Монако" прервал серию ПСЖ из шести побед подряд в чемпионате Франции, в предыдущий раз подопечные Томаса Тухеля не смогли одержать победу 1 ноября, тогда клуб из Парижа проиграл в гостях "Дижону" со счетом 1:2 в рамках 12-го тура.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков в 19 матчах. "Монако" идет девятым, имея в активе 29 очков после 19 встреч.

15 января команды проведут еще один очный матч - перенесенную игру в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Встреча пройдет в Монако.