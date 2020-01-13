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Летние олимпийские виды спорта

Первая ракетка мира по бадминтону вскоре покинет больницу

Ожидается, что все пострадавшие в ДТП будут выписаны

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения Малайзии Зулкифли Ахмад заявил, что лидер мирового рейтинга по бадминтону японец Кэнто Момота, который пострадал в ДТП со смертельным исходом в Малайзии, вскоре будет выписан из больницы. Как сообщает в понедельник газета Star, глава ведомства посетил пострадавших в ДТП вместе с послом Японии Хироси Окой.

"Ожидается, что все пострадавшие будут вскоре выписаны из больницы, у них отсутствуют серьезные травмы", - заявил Ахмад.

По данным AFP фургон, на котором Момота в понедельник утром следовал в аэропорт Куала-Лумпура, столкнулся с грузовиком. В результате инцидента спортсмен сломал нос и получил порезы лица, его тренер и представители команды также получили травмы. Водитель фургона скончался на месте.

Момоте 25 лет, он дважды становился чемпионом мира (2018, 2019) и Азии (2018, 2019). В прошлом сезоне он выиграл девять турниров, победа в Малайзии была для него первой в новом сезоне. Японец возглавляет мировой рейтинг с октября 2018 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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