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Футбол в России

Футболисты Игнатьев и Тарасов отправились с "Рубином" на сбор в Турцию

В состав вошли все игроки, которые на данный момент пополнили в зимнее трансферное окно состав команды Леонида Слуцкого

ТАСС, 13 января. Нападающий Иван Игнатьев и полузащитник Дмитрий Тарасов примут участие в зимнем сборе казанского "Рубина", который состоится в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Состав, в который вошли 24 человека, выглядит следующим образом: вратари - Алексей Городовой, Иван Коновалов, Юрий Дюпин; защитники - Данил Степанов, Илья Самошников, Карл Старфельт, Константин Плиев, Николай Поярков, Олег Данченко, Сильвие Бегич и Филип Уремович; полузащитники - Александр Зуев, Александр Ташаев, Вячеслав Подберезкин, Денис Макаров, Евгений Башкиров, Зурико Давиташвили, Игорь Коновалов, Камиль Закиров, Ника Кипиани, Павел Могилевец и Хвича Кварацхелия; нападающие - Бека Мелтадзе, Евгений Марков и Иван Игнатьев.

В состав вошли все игроки, которые на данный момент пополнили в зимнее трансферное окно состав команды Леонида Слуцкого. 48-летний россиянин возглавил клуб 19 декабря прошлого года после ухода по собственному желанию из нидерландского "Витесса".

Игнатьев перешел в казанский клуб из "Краснодара", 20-летний россиянин подписал контракт сроком до 30 июня 2024 года. За "Краснодар", воспитанником которого он является, Игнатьев провел 54 встречи, забив 17 мячей и отдав пять голевых передач. 21-летний Макаров подписал контракт с командой на три года, бывший полузащитник нижнекамского "Нефтехимика" провел 20 встреч в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги, забив 11 мячей и являясь третьим бомбардиром лиги. Также состав пополнил 20-летний Самошников, ранее выступавший за московское "Торпедо", контракт с игроком рассчитан до лета 2021 года.

На данный момент 32-летний Тарасов не имеет контракта с каким-либо клубом и является свободным агентом: перед началом сезона московский "Локомотив" не стал продлевать соглашение с россиянином, который выступал за команду с 2010 года. В составе "Локомотива" он стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем Кубка страны. Всего на его счету 188 матчей за "Локомотив" во всех турнирах и восемь игр за сборную России.

Первый сбор команды пройдет в Белеке с 13 по 25 января. В ходе сбора команда проведет товарищеские матчи с польской "Лехией" и словацким "Слованом".

Теги
Российский футбол
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