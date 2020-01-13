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Футбол в России

Футболисты "Локомотива" Гилерме, Чорлука и Смолов пройдут медосмотр на сборах в Испании

В понедельник в Москве обследование прошла первая часть команды

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" Маринато Гилерме, Ведран Чорлука и Федор Смолов пройдут медицинский осмотр на зимнем сборе в испанской Малаге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

Также медосмотр в Испании пройдут вратарь Антон Коченков, защитники Соломон Кверквелия, Бенедикт Хеведес, Мурило, Мацей Рыбус и Дмитрий Живоглядов, полузащитники Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу и Джефферсон Фарфан и нападающие Лука Джорджевич и Эдер. В понедельник в Москве обследование прошли голкипер Никита Медведев, защитники Брайан Идову, Владислав Игнатьев, Михаил Лысов и Станислав Магкеев, полузащитники Антон и Алексей Миранчуки, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Роман Тугарев и Даниил Куликов.

"Те футболисты, которые на сегодняшний день находятся в Москве, прошли медосмотр вместе с командой. Игрокам, которые находятся за границей, разрешено пройти медосмотр в Испании", - сообщили в пресс-службе.

Антон Миранчук в беседе с журналистами подчеркнул, что полностью готов к зимним сборам. "Я выполнил индивидуальную программу на отпуск от и до. Чувствую себя отлично, нам выдали все оборудование, чтобы отслеживать состояние", - сообщил полузащитник.

Первый сбор железнодорожников пройдет с 14 по 27 января в Малаге, второй - с 31 января по 10 февраля в Дохе, третий - с 14 по 26 февраля в Малаге. В Катаре подопечные Юрия Семина вместе с московским "Спартаком", "Ростовом" и белградским "Партизаном" примут участие в Кубке Париматч Премьер, который пройдет с 1 по 9 февраля.

После 19 матчей "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 34 очка. В следующем туре 29 февраля железнодорожники в гостях сыграют с петербургским "Зенитом".

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Российский футбол
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