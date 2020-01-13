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Летние олимпийские виды спорта

Пятиборец Баранов, пропустивший ЧМ-2019 из-за тромба в легком, полностью восстановился

На "Зимнем турнире" в Москве спортсмен показал второй результат
Сергей Баранов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Сергей Баранов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Победитель юниорского мирового первенства 2018 года по современному пятиборью в смешанной эстафете Сергей Баранов, пропустивший сентябрьский чемпионат мира в Будапеште из-за тромба в легком, полностью восстановился и показал хороший результат на "Зимнем турнире" в Москве. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

Проблемы со здоровьем у пятиборца были обнаружены в конце августа за несколько дней до начала чемпионата мира. Врачи провели курс медикаментозного лечения, в результате которого тромб в легком спортсмена был растворен. Баранову было рекомендовано на месяц прекратить занятия спортом, по истечении этого срока он мог возобновить тренировки.

"Баранов неоднократно проходил углубленное медицинское обследование, и сейчас у него со здоровьем все в порядке, - отметил Моисеев. - Это в принципе подтверждает и его хорошее выступление на последнем турнире".

"Зимний турнир" проходил в Москве с 10 по 12 января. 22-летний Баранов занял второе место, уступив победителю Данилу Калимуллину два очка.

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Летние олимпийские виды спорта
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