Штангист Ловчев, отбывший наказание за допинг, не будет вызван на январский сбор в Рузу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский тяжелоатлет Алексей Ловчев, лишенный золотой медали чемпионата мира 2015 года из-за нарушения антидопинговых правил и отбывший четырехлетнюю дисквалификацию, не будет вызван на первый в 2020 году сбор национальной команды в подмосковной Рузе. Об этом сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

Первым турниром для Ловчева после возвращения в спорт стал декабрьский Кубок Москвы, на котором спортсмен победил с результатом 420 кг в сумме (190 кг в рывке и 230 кг в толчке). На этом турнире Ловчев превзошел результат победителя чемпионата России 2019 года Антония Савчука, который выиграл первенство страны с результатом 400 кг.

"Ловчев не приедет на январский сбор в Рузу, потому что пока не включен ни в какие списки после отбытия дисквалификации, - сказал Писаревский. - Но если на февральском Кубке России выступит достойно, то мы его пригласим. Уже все обговорено. А к Кубку России Алексей будет готовиться дома".

Кубок России пройдет с 3 по 10 февраля в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы состоится в Москве с 2 по 12 апреля.

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе "А" спортсмена, взятой в ходе чемпионата мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба "Б", вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.