{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Штангист Ловчев, отбывший наказание за допинг, не будет вызван на январский сбор в Рузу

К Кубку России спортсмен будет готовиться самостоятельно

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский тяжелоатлет Алексей Ловчев, лишенный золотой медали чемпионата мира 2015 года из-за нарушения антидопинговых правил и отбывший четырехлетнюю дисквалификацию, не будет вызван на первый в 2020 году сбор национальной команды в подмосковной Рузе. Об этом сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

Первым турниром для Ловчева после возвращения в спорт стал декабрьский Кубок Москвы, на котором спортсмен победил с результатом 420 кг в сумме (190 кг в рывке и 230 кг в толчке). На этом турнире Ловчев превзошел результат победителя чемпионата России 2019 года Антония Савчука, который выиграл первенство страны с результатом 400 кг.

"Ловчев не приедет на январский сбор в Рузу, потому что пока не включен ни в какие списки после отбытия дисквалификации, - сказал Писаревский. - Но если на февральском Кубке России выступит достойно, то мы его пригласим. Уже все обговорено. А к Кубку России Алексей будет готовиться дома".

Кубок России пройдет с 3 по 10 февраля в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы состоится в Москве с 2 по 12 апреля.

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе "А" спортсмена, взятой в ходе чемпионата мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба "Б", вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
"Сибирь" обыграла "Куньлунь" в КХЛ, проигрывая по ходу матча со счетом 0:3
Встреча завершилась со счетом 4:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС