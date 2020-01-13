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ЧЕ-2020 по водному поло

Российские ватерполистки обыграли сборную Сербии во втором матче чемпионата Европы

Встреча завершилась разгромной победой российской команды со счетом 27:2

ТАСС, 13 января. Женская сборная России с разгромным счетом обыграла команду Сербии во втором туре группового раунда чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 27:2 в пользу российской команды, в воскресенье россиянки обыграли сборную Венгрии со счетом 31:2 в матче первого тура. В другом матче группы А команда Греции обыграла сборную Хорватии (18:3). В матче группы В сборная Нидерландов обыграла команду Германии (23:3).

Благодаря этой победе российские ватерполистки на данный момент возглавили группу А, набрав 6 очков. В активе команды Греции 6 очков в двух матчах, она уступает команде России по дополнительным показателям. Третье место занимают венгерские ватерполистки (3 очка, один матч), команды Словакии, Хорватии и Сербии не набрали очков (словацкие спортсменки провели один матч, хорватки и сербки - две встречи).

В чемпионате Европы принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. Сборная России играет в группе A с командами Венгрии, Греции, Сербии, Словакии и Хорватии. В группе B выступают сборные Германии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов и Франции. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В следующем матче группового раунда россиянки 15 января сыграют со сборной Венгрии.

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.

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ЧЕ-2020 по водному поло
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