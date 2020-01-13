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Ралли Дакар

Шибалов: наш экипаж работал слаженно на восьмом этапе "Дакара"

Российский гонщик занял второе место, уступив соотечественнику Андрею Каргинову 5 минут 54 секунды

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Экипаж команды "Камаз-мастер" Антона Шибалова слаженно отработал восьмой этап ралли-марафона "Дакар". Комментарий Шибалова предоставила ТАСС пресс-служба команды.

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Экипаж Шибалова показал второе время на восьмом этапе ралли, уступив экипажу Андрея Каргинова, также выступающему за "Камаз-мастер", 5 минут 54 секунды.

"Наш экипаж работал слаженно. Несмотря на то что был скоростной участок, штурману приходилось быть внимательным. В такие дни больше работы достается механику, ему нужно менять давление в колесах, потому что спецучасток чередуется с дюнами и быстрыми отрезками. Сегодня была секция около 30-40 км - прямая широкая дорога, где не было видно горизонта, Просто ровная песчаная пустыня", - сказал Шибалов

В общем зачете после восьми этапов экипаж Шибалова занимает второе место, отставая от экипажа Каргинова на 27 минут 6 секунд. Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

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