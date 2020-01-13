Слушания по делу бывшего главы IAAF Диака перенесены на июнь 2020 года

ТАСС, 13 января. Слушания по делу бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, прежнее название - IAAF) Ламина Диака и его сына перенесены на июнь 2020 года из-за процедурных проблем. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

С 1999 по 2015 год Диак возглавлял IAAF, которая была переименована в World Athletics после чемпионата мира, прошедшего в сентябре-октябре 2019 года. 86-летний сенегалец находится под стражей во Франции с ноября 2015 года. Слушания, которые должны были начаться в Париже в понедельник, были перенесены из-за того, что прокурор утром в понедельник получили новые документы, связанные с расследованием дела.

По информации Франс Пресс, Диаку предъявлены обвинения в "активной и пассивной коррупции", "злоупотреблении доверием" и "отмывании денег в составе преступной группы", среди обвиняемых фигурирует его сын Папа Массата Диак. Также обвинения выдвинуты в адрес юридического советника экс-главы IAAF Хабиба Сиссе и бывшего главы антидопинговой программы IAAF Габриэля Долле, бывшего руководителя Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева и бывшего тренера сборной России по легкой атлетике по группе выносливости Алексея Мельникова. По данным агентства, была создана коррупционная система, которая, как предполагается, позволила отсрочить введение санкций против российских атлетов за употребление допинга. Также Диак обвиняется в коррупционных действиях в ходе заявочной кампании на проведение чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года, который прошел в Катаре.

В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга российскую легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву вменяется в вину то, что он не предпринял действий по отстранению Шобуховой от участия в Олимпийских играх 2012 года и марафоне в Чикаго в 2012 году.

Мельников в 2016 году был пожизненно отстранен комиссией IAAF от деятельности, связанной с легкой атлетикой. Специалист также был наказан из-за ситуации с Шобуховой.

В начале марта 2018 года французская газета Le Monde сообщила, что бразильский бизнесмен, имя которого не называлось, заплатил $1,5 млн сыну Ламина Диака, являвшегося на тот момент членом Международного олимпийского комитета (МОК), за голоса в пользу Рио-де-Жанейро. Комитет по этике МОК начал расследование, касающееся этого платежа. Папа Массата Диак заявил, что бразильский город победил на выборах столицы Игр 2016 года честно. Первоначально расследование дела вела Бразилия в сотрудничестве с властями Франции и Антигуа и Барбуды, позднее США открыли свое расследование.