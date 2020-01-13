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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Фигуристка Ксения Синицына завоевала серебро юношеских Олимпийских игр

Анна Фролова заняла третье место

ЛОЗАННА /Швейцария/, 13 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Ксения Синицына завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

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Синицына в сумме за короткую и произвольную программы получила 200,03 балла. Победила фигуристка из Южной Кореи Ю Ён (214,00), третьей стала россиянка Анна Фролова (187,72).

Всего российские спортсмены на юношеских Олимпийских играх в Лозанне завоевали 11 наград - четыре золотые, пять серебряных и две бронзовые. Россияне лидируют в медальном зачете. Второе место занимают швейцарцы (4-3-3), замыкают тройку японцы (3-1-1).

В нынешнем сезоне Синицына стала лучшей на итальянском этапе юниорского Гран-при, а также показала второй результат на российском этапе. На чемпионате России, который прошел в декабре в Красноярске, 15-летняя Синицына заняла пятое место, 14-летняя Фролова стала шестой.

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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