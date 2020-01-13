Вратарь "Тампы" Василевский признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 13 января. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

25-летний Василевский защищал ворота клуба в трех матчей на прошлой неделе, одержав во всех победу. В матчах против "Аризоны" (4:0) и "Филадельфии" (1:0) Василевский отстоял "на ноль". На прошлой неделе он отражал 97,2% бросков, пропустив в трех матчах две шайбы. Россиянин в текущем сезоне провел 33 матча, в которых одержал 22 победы, отражая 91,5% бросков.

Второй звездой недели признан 24-летний американский защитник "Нью-Йорк Рейнджерс" Энтони Деанжело. Он набрал семь очков (3 гола + 4 результативные передачи) в трех играх на прошлой неделе и оформил первый хет-трик в карьере в матче против "Нью-Джерси" (6:3). Всего на его счету в текущем сезоне 36 очков (11+25) в 44 матчах.

Третьей звездой признан 32-летний канадский вратарь "Калгари" Кэм Тальбо. На прошедшей неделе он принял участие в трех матчах, одержав во всех победу и отражая в среднем 95,3% бросков. В матче против "Миннесоты" (2:1) он отразил 42 броска по своим воротам.