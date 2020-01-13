Всероссийская федерация волейбола определила план подготовки сборных к Олимпийским играм

В понедельник стало известно, что на групповом этапе Игр 2020 года россиянки сыграют в группе В со сборными США, Китая, Италии, Аргентины и Турции. Мужская сборная России выступит в группе А вместе с командами Бразилии, США, Аргентины, Франции и Туниса.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. План подготовки мужской и женской сборных России к волейбольному турниру на Олимпийских играх 2020 года определен и в данный момент утверждается с тренерами клубов. Об этом ТАСС в понедельник рассказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

"Мы провели 9-10 января углубленное медицинское обследование и сбор женской команды, конференцию и совещания с тренерами и руководителями женской Суперлиги, руководителями клубов. На сборе женской команды было 23 игрока, - рассказал Яременко. - Такой же сбор с мужской командой проходит сейчас - 13-14 января, на нем присутствует расширенный состав сборной - 25 человек. Главное, что прошло углубленное медицинское обследование и совещание-конференция с тренерами".

"Наметили общий план подготовки к Олимпиаде, потому что у нас остается не так много времени. Большая часть подготовки наших кандидатов должна пройти в клубах, тренеры собрались все вместе. Сейчас утвердим основные вопросы, чтобы как можно лучше подготовить наших спортсменов", - добавил собеседник ТАСС.

Мужская и женская сборные России завоевали право на участие в Играх 2020 года по итогам квалификационного турнира, который прошел в августе. В активе мужской российской команды одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды Олимпийских игр, на Играх 2016 года россияне стали четвертыми. Женская сборная России является двукратным серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004), на трех следующих Олимпиадах россиянки становились пятыми.

В мужском и женском олимпийских турнирах примут участие по 12 команд, которые разделены на две группы. В плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды из каждой группы. Олимпийский турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа.