{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Артемьев и Дубов проиграли в третьем туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Никита Витюгов сыграл вничью с американцем Уэсли Со

ТАСС, 13 января. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев черными фигурами проиграл иранцу Алирезе Фирудже в третьем туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Голландец Йорден ван Форест белыми фигурами победил российского шахматиста Даниила Дубова. Американец Фабиано Каруана, играя также белыми, оказался сильнее Юй Янъи из Китая.

Партии Магнус Карлсен (Норвегия) - Джеффри Сюн (США), Никита Витюгов (Россия) - Уэсли Со (США), Вишванатан Ананд (Индия) - Аниш Гири (Нидерланды), Владислав Ковалев (Белоруссия) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) завершились вничью.

После трех туров турнирную таблицу возглавляет Фируджа (2,5 очка). Далее идут Со, Каруана, ван Форест (по 2 очка), Дубов, Артемьев, Сюн, Гири, Дуда, Карлсен (по 1,5), Витюгов, Ананд (по 1), Ковалев и Юй Янъи (по 0,5).

В следующем туре Дубов сыграет с Дудой, Артемьев с Ковалевым, Витюгов с Гири.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.

Теги
Шахматные турниры
Реклама на ТАСС
ЧЕ-2020 по гандболу
Сборная России проиграла команде Исландии во втором матче на чемпионате Европы по гандболу
Российская команда сохраняет шансы на попадание в основной этап при условии победы сборной Дании над венграми в матче, который состоится позднее в понедельник
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС