Артемьев и Дубов проиграли в третьем туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 13 января. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев черными фигурами проиграл иранцу Алирезе Фирудже в третьем туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Голландец Йорден ван Форест белыми фигурами победил российского шахматиста Даниила Дубова. Американец Фабиано Каруана, играя также белыми, оказался сильнее Юй Янъи из Китая.

Партии Магнус Карлсен (Норвегия) - Джеффри Сюн (США), Никита Витюгов (Россия) - Уэсли Со (США), Вишванатан Ананд (Индия) - Аниш Гири (Нидерланды), Владислав Ковалев (Белоруссия) - Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) завершились вничью.

После трех туров турнирную таблицу возглавляет Фируджа (2,5 очка). Далее идут Со, Каруана, ван Форест (по 2 очка), Дубов, Артемьев, Сюн, Гири, Дуда, Карлсен (по 1,5), Витюгов, Ананд (по 1), Ковалев и Юй Янъи (по 0,5).

В следующем туре Дубов сыграет с Дудой, Артемьев с Ковалевым, Витюгов с Гири.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.