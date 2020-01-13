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ЧЕ-2020 по гандболу

Приголовкин: матч против исландцев - худший за много лет для сборной России

Россияне проиграли два матча из двух на чемпионате Европы и сохраняют лишь теоретические шансы на выход из группы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по гандболу в матче предварительного группового этапа с командой Исландии показала худшую за много лет игру. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Приголовкин.

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Сборная России в понедельник проиграла исландской команде со счетом 23:34.

"Это, пожалуй, худшая игра сборной России за энное количество лет. Команда была полностью разобранная, ни одной фамилии назвать после такой игры невозможно. Причин тут столько, что их сразу все и не скажешь", - сказал Приголовкин.

"Полнейшая опустошенность и разочарование, за такую игру просто стыдно. Как член Федерации гандбола России я могу только принести болельщикам извинения за такую безобразную, а самое главное, безвольную игру", - заключил собеседник ТАСС.

Сборная России занимает последнее место в группе Е после двух игр. В первом матче группы российские гандболисты проиграли команде Венгрии (25:26), в следующей игре 15 января сборная России встретится с командой Дании.

Российская команда сохраняет теоретические шансы на выход из группы, для этого в другом матче группы датчане должны обыграть венгров. В этом случае российская команда сможет выйти из группы, если победит датчан, а исландцы обыграют венгров 15 января, кроме того, потребуется лучшая разница мячей.

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ЧЕ-2020 по гандболу
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