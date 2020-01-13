Максимов: российским гандболистам нужна новая концепция игры в нападении

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мужской сборной России на чемпионате Европы по гандболу нужна другая концепция игры в нападении, которая позволила бы успешнее реализовывать атаки. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, член тренерского совета Федерации гандбола России Владимир Максимов.

Сборная России в понедельник проиграла исландской команде со счетом 23:34 в матче второго тура предварительного этапа чемпионата Европы.

"Мы играем так, будто это обычный матч. А это матч, который нужно вырвать, порвать, выйти дальше, - отметил Максимов. - Мы должны играть в другой гандбол. Речь идет не о том, что россияне не сыгранные, мы не предложили другую концепцию игры в нападении, которая позволила бы более успешно реализовать атаки".

"Чтобы пройти дальше, обыгрывать сборную Дании нужно будет мячей в десять, а это будет, мягко говоря, сложно, но надежда умирает последней. На матч с датчанами никого настраивать не надо, все в команде профессионалы. Каждый спортсмен должен искать, понять сильные стороны соперника, решать, что мы можем сделать лучше, чтобы выиграть", - заключил собеседник агентства.

Сборная России занимает последнее место в группе Е после двух игр. В первом матче группы российские гандболисты проиграли команде Венгрии (25:26), в следующей игре 15 января сборная России встретится с командой Дании. Российская команда сохраняет теоретические шансы на выход из группы, для этого в другом матче группы датчане должны обыграть венгров. В этом случае российская команда сможет выйти из группы, если победит датчан, а исландцы обыграют венгров, кроме того, потребуется лучшая разница мячей.