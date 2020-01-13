Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх

ТАСС, 14 января. Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Матч второго тура группы Е, в которой выступает российская команда, между сборными Дании и Венгрии завершился вничью со счетом 24:24. Этот результат лишил россиян шансов на выход в следующую стадию турнира.

Ранее в понедельник россияне в матче второго тура уступили исландцам - 23:34, в турнирной таблице группы Е после двух матчей россияне занимают последнее место, проиграв обе встречи, первое место занимает команда Исландии (4 очка), второе - Венгрии (3), третье - Дании (1). В основную стадию европейского первенства выйдут команды, занявшие первые два места в группе.

По итогам чемпионата Европы одна команда получит путевку на Олимпийские игры, еще две - в квалификационный турнир. Эти места займут три лучшие команды на турнире среди сборных, которые ранее не отобрались на Игры и в квалификационный турнир.

В третьем туре группового раунда чемпионата Европы сборная России 15 января сыграет с командой Дании. На предварительном этапе чемпионата Европы выступают 24 команды, разделенные на шесть групп. В основном раунде 12 команд сформируют две группы. По две сильнейшие сборные из этих групп выйдут в полуфинал. Чемпионат Европы завершится 26 января.

Мужская сборная России в последний раз участвовала в Олимпиаде в 2008 году. В 2000 году российские гандболисты завоевали золото Игр, в 2004 году выиграли бронзовые медали. Женская сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Мужская сборная СССР дважды побеждала на Олимпиаде (1976, 1988), еще один раз золото завоевала объединенная команда спортсменов стран бывших республик СССР (1992).