Вратарь Шестеркин считает, что окреп за время выступления в Американской хоккейной лиге

8 января 24-летний Шестеркин провел первый матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в котором его команда одержала победу над "Колорадо" со счетом 5:3. Через два дня российский вратарь помог "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" (6:3), отразив 46 бросков по своим воротам. Шестеркин в межсезонье перебрался в Северную Америку из СКА и с начала нынешнего сезона провел 23 игры в АХЛ за команду "Хартфорд". В среднем за матч он пропускал 1,93 шайбы и отражал 93,2% бросков по своим воротам.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский вратарь Игорь Шестеркин считает, что окреп в матчах за фарм-клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Я надеялся, что меня вызовут как можно скорее. Я для этого сюда приехал и с этой целью работал. У нас в "Хартфорде" была хорошая команда. Думаю, что меня вызвали из-за статистики во многом благодаря команде, которая очень много бросков блокировала и помогала выигрывать матчи", - отметил Шестеркин.

"Я сюда приехал, немного окреп. Мне больше доверяли, стал чаще играть, сказали, что надо привыкать к маленьким канадским площадкам, показали, как надо правильно работать, подходить к делу. Хорошо, что у нас в Санкт-Петербурге была шикарная база, поэтому я уже был хорошо подготовлен к тому, что здесь может быть", - добавил Шестеркин.

Шестеркин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и олимпийским чемпионом 2018 года. Дважды он становился бронзовым призером чемпионатов мира.