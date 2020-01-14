Вратарь Шестеркин считает, что может играть в НХЛ еще лучше

8 января 24-летний Шестеркин провел первый матч в НХЛ с "Колорадо", в котором его команда одержала победу со счетом 5:3. Через два дня российский вратарь помог команде обыграть "Нью-Джерси" (6:3), отразив 46 бросков по своим воротам.

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин считает, что способен действовать еще лучше в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"После первой игры тренеры сказали, что я молодец. Я сказал, что могу играть лучше. На этом мы закончили разговор", - сказал Шестеркин.

Шестеркин в летнее межсезонье перебрался в Северную Америку из петербургского СКА и с начала нынешнего сезона провел 23 игры в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за команду "Хартфорд". В среднем за матч он пропускал 1,93 шайбы и отражал 93,2% бросков по своим воротам.

Шестеркин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и олимпийским чемпионом 2018 года. Дважды он становился бронзовым призером чемпионатов мира.