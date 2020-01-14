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Мировой футбол

Бывший игрок и тренер ФК "Локомотив" Маминов возглавил казахстанский "Актобе"

Детали соглашения со специалистом не сообщаются

ТАСС, 14 января. Владимир Маминов стал главным тренером казахстанского футбольного клуба "Актобе". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Детали соглашения с 45-летним специалистом не сообщаются.

"Сегодня Владимир Александрович Маминов официально подписал трудовое соглашение с "Актобе", - говорится в заявлении пресс-службы. - Главный тренер красно-белых уже приступил к комплектованию состава команды и в ближайшее время отправится с командой на первые учебно-тренировочные сборы в Турцию", - говорится в заявлении пресс-службы.

В течение карьеры игрока Маминов выступал с 1992 по 2008 год за московский "Локомотив". После завершения карьеры занимал пост исполняющего обязанности главного тренера команды в 2009 и 2011 годах, входил в тренерский штаб клуба. Также специалист работал в помощником главного тренера в казанском "Рубине", главным тренером в подмосковных "Химках", московском "Солярисе" и "Тюмени".

"Актобе" является пятикратным чемпионом Казахстана. По итогам прошлого сезона "Актобе" вылетел во второй по силе дивизион страны, заняв последнее, 12-е место в премьер-лиге.

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