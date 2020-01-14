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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Биатлонист Иродов завоевал серебро юношеских Олимпийских игр в спринте

Победу одержал поляк Марцин Заволь, бронза досталась норвежцу Вегарду Тому

ЛОЗАННА /Швейцария/, 14 января. /ТАСС/. Российский биатлонист Денис Иродов занял второе место в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Победу одержал поляк Марцин Заволь, показавший результат 19 минут 23,8 секунды и совершивший один промах на двух огневых рубежах. Иродов отстал от победителя на 12,6 секунды при одном промахе. Бронза досталась норвежцу Вегарду Тому (отставание - 18,5 секунды; 1 промах).

Россиянин Олег Домичек, выигравший ранее индивидуальную гонку, занял 30-е место (+2.16,6; 5), Роман Моренков - 39-е (+2.37,5; 6), Павел Ляшок - 43-е (+2.54,2; 5).

Российские спортсмены завоевали 12 наград: четыре золотые, шесть серебряных и две бронзовые, занимая второе место в медальном зачете. Лидируют швейцарцы (5-3-3), третьими идут японцы (3-1-1).

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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