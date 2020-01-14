{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Тамбов" начнет переговоры об аренде футболиста "Спартака" Ананидзе после 20 января

Сейчас полузащитник ждет предложения из Турции
Джано Ананиндзе Валерий Шарифулин/ТАСС (Архив)
Описание
Джано Ананиндзе
© Валерий Шарифулин/ТАСС (Архив)

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Джано Ананидзе, переговоры о его возможной аренде с красно-белыми начнутся после 20 января. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

"Он нам интересен, пока у нас был устный разговор, - сказал Худяков. - Сейчас Джано ждет предложения из Турции. Если там ничего не срастется, после 20 января будем разговаривать. Но только по поводу аренды, потому что зарплата у него сумасшедшая".

"Все будет известно в 20-х числах. Пока это на уровне слухов и наших желаний", - добавил спортивный директор "Тамбова".

Ананидзе выступает за "Спартак" с июля 2009 года, за это время грузинский полузащитник принял участие в 146 матчах во всех турнирах, забив 16 мячей и сделав 17 голевых передач. В составе красно-белых 27-летний грузин стал чемпионом России, а также выиграл Олимп - Суперкубок России. В сезоне-2019/20 хавбек принял участие в 10 матчах во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Купцова заявила, что еще не приняла решение о выдвижении кандидатуры на пост главы ВФЛА
Выборы главы федерации пройдут 28 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС