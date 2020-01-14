"Тамбов" начнет переговоры об аренде футболиста "Спартака" Ананидзе после 20 января

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" проявляет интерес к полузащитнику московского "Спартака" Джано Ананидзе, переговоры о его возможной аренде с красно-белыми начнутся после 20 января. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

"Он нам интересен, пока у нас был устный разговор, - сказал Худяков. - Сейчас Джано ждет предложения из Турции. Если там ничего не срастется, после 20 января будем разговаривать. Но только по поводу аренды, потому что зарплата у него сумасшедшая".

"Все будет известно в 20-х числах. Пока это на уровне слухов и наших желаний", - добавил спортивный директор "Тамбова".

Ананидзе выступает за "Спартак" с июля 2009 года, за это время грузинский полузащитник принял участие в 146 матчах во всех турнирах, забив 16 мячей и сделав 17 голевых передач. В составе красно-белых 27-летний грузин стал чемпионом России, а также выиграл Олимп - Суперкубок России. В сезоне-2019/20 хавбек принял участие в 10 матчах во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.