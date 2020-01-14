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КХЛ

Нападающий "Трактора" Седлак заменит Дацюка в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ

Также в матче примут участие форвард череповецкой "Северстали" Егор Морозов и голкипер нижегородского "Торпедо" Андрей Тихомиров
Лукаш Седлак (слева) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Лукаш Седлак (слева)
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 14 января. Чешский нападающий челябинского "Трактора" Лукаш Седлак заменит форварда екатеринбургского "Автомобилиста" Павла Дацюка в ФОНБЕТ Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра пройдет 19 января на московской "ВТБ-Арене".

Ранее стало известно, что Дацюк не примет участия в Матче звезд, чтобы провести необходимые медицинские процедуры.

Форвард череповецкой "Северстали" Егор Морозов примет участие в матче вместо травмированного одноклубника Даниила Вовченко, а голкипер нижегородского "Торпедо" Андрей Тихомиров заменит вратаря ярославского "Локомотива" Илью Коновалова, получившего повреждение.

Седлак в текущем сезоне провел в составе "Трактора" 43 матча, в которых набрал 28 очков (17 голов + 11 результативных передач).

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