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Матч звезд КХЛ

КХЛ определила капитанов сборных дивизионов на Матч звезд

Игра пройдет 19 января
Вадим Шипачев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Вадим Шипачев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 15 января. Стали известны капитаны сборных дивизионов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Капитаном дивизиона Боброва стал нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев, капитаном дивизиона Тарасова - форвард ЦСКА Кирилл Капризов, капитаном дивизиона Харламова - нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов, капитаном дивизиона Чернышева - защитник "Барыса" Даррен Диц.

18 января на "ВТБ-Арене" пройдет мастер-шоу звезд КХЛ, 19 января состоится сам Матч звезд КХЛ.

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