Драчев: правление Союза биатлонистов России обсудит в среду ситуацию в организации

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Члены правления Союза биатлонистов России (СБР) обсудят в среду на внеочередном заседании ряд насущных для российского биатлона вопросов, в том числе и взаимоотношения членов организации. Об этом ТАСС сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Ранее на портале News.ru появилась информация о возникшем разногласии между Драчевым и исполнительным директором СБР Сергеем Голиковым.

"Сегодня пройдет внеочередное заседание - обсудим ряд важных и насущных для нашего вида спорта вопросов, - сообщил Драчев. - В том числе результаты наших спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне, где команда завоевала шесть медалей, и три из них золотые. В последний раз у нас золото юношеских Игр было у Ульяны Кайшевой в 2012 году, потом ничего, поэтому это действительно фантастический результат. Обсудим и обстановку в СБР".